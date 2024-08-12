В Латвию приехали первые два автобуса с молодыми людьми, которые направлялись в Португалию. Предполагается, что вторая группа молодых людей прибудет в Ригу во вторник, сообщает в соцсети Х Министерство иностранных дел (МИД).

Как сообщается в записи, министерство продолжает оказывать поддержку подданным Латвии, которым она нужна за рубежом.

Latviju sasnieguši pirmie divi autobusi ar jauniešiem, kuri bija devušies uz Portugāli. Paredzēts, ka otra jauniešu grupa Rīgā ieradīsies rīt. Ārlietu ministrija turpina sniegt atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem, kuriem sarežģītās situācijās ārvalstīs ir nepieciešama… pic.twitter.com/JbvUYScBIH — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) August 12, 2024

Портал Delfi в четверг сообщал, что два из трех автобусов с молодыми людьми в возрасте от 13 до 20 лет остались в одном из кемпингов в Испании, с организаторами связаться не удалось.

В Госполицию поступило несколько заявлений в связи с печально известной поездкой от туристической компании Fisom.

Также сообщалось, что застрявшая в Испании молодежь находится на пути в Латвию, так как Центр защиты прав потребителей (PTAC) аннулировал лицензию Fisom, а также, учитывая, что Fisom не может выполнять свои обязательства, обеспечил репатриацию молодежи.

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