В Латвию приехали первые два автобуса с молодыми людьми, которые направлялись в Португалию. Предполагается, что вторая группа молодых людей прибудет в Ригу во вторник, сообщает в соцсети Х Министерство иностранных дел (МИД).
Как сообщается в записи, министерство продолжает оказывать поддержку подданным Латвии, которым она нужна за рубежом.
Портал Delfi в четверг сообщал, что два из трех автобусов с молодыми людьми в возрасте от 13 до 20 лет остались в одном из кемпингов в Испании, с организаторами связаться не удалось.
В Госполицию поступило несколько заявлений в связи с печально известной поездкой от туристической компании Fisom.
Также сообщалось, что застрявшая в Испании молодежь находится на пути в Латвию, так как Центр защиты прав потребителей (PTAC) аннулировал лицензию Fisom, а также, учитывая, что Fisom не может выполнять свои обязательства, обеспечил репатриацию молодежи.