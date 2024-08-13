В Литве идут острые дискуссии по поводу предложенного Министерством финансов Литвы законопроекта, который предусматривает введение так называемого налога на защиту в размере 10% для некоторых страховых договоров, с целью пополнения Государственного фонда обороны с июля следующего года. Эти средства пойдут на укрепление национальной безопасности. Также Эстония собирает средства для укрепления своей безопасности и в основном поэтому планирует увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) ещё на два процентных пункта — до 24%, пишет Lsm.lv. Вопрос о вводе дополнительного налога на безопасность поднимают и в Латвии.

Сегодня в Литве предлагается взимать взнос на безопасность со страховых премий по договорам страхования имущества, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которое оплачивают граждане.

Новый налог затронет страхование жилья, страхование автомобилей и дополнительное медицинское страхование, предоставляемое работодателями.

Он будет применяться к страховым договорам, заключённым, изменённым или обновлённым после 1 июля 2025 года.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте отметила, что, учитывая недавний шторм и его последствия, людей следует поощрять страховаться, а не ограничивать их в этом.

"Недавние разрушения от шторма, выплаты, которые получили жители многоквартирного дома в Вильнюсе, разрушенного штормом, являются ярким доказательством того, что решение застраховаться может стать чрезвычайно важным в чрезвычайных ситуациях", — отметила министр.

Она подчеркнула, что из-за инфляции и геополитических вызовов различные виды страхования стали дороже, некоторые — более чем на 100%, и что "договорной налог" не является единственным способом финансирования обороны.

Предполагается, что такой налог может принести дополнительный доход в размере 50 миллионов евро в следующем году. Для финансирования обороны уже повышены подоходный налог и акциз на топливо. "Такой договорной налог ни в коем случае не является единственным способом финансирования обороны", — подчеркнула министр.

Вопрос повышения НДС поднимали и в Латвии. Так, ранее идею о повышении ставки НДС на один процентный пункт — с 21% до 22% выдвинул министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").

Идею повышения налогов поддержал и евродепутат Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"). "Я был бы готов проголосовать за это. Чтобы население платило больше налогов, взамен получая гарантию, что граница будет достроена вовремя, что у нас достаточно систем ПВО, что мы обезопасили себя от налетов дронов, и другие такие вещи. Без безопасности мы все равно немногого добьемся", — пояснил Стакис в эфире Латвийского телевидения.

В свою очередь, согласно опросу Norstat, 56% жителей Латвии категорически против повышения налога на добавленную стоимость (НДС), однако часть населения считает его оправданным для повышения пенсий и финансирования здравоохранения. Для обеспечения государственной безопасности повышение НДС поддержали бы только 10-12% граждан.

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