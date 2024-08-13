В минувшие две ночи был замечен обещанный "звездный дождь" — максимум метеорного потока Персеид, который происходит регулярно, каждый год, как по часам. Однако в этот раз Вселенная решила наградить ночных наблюдателей дополнительным бонусом — северным сиянием.

Оба красивых природных явления можно было наблюдать две предыдущие ночи подряд. Хотя днем шел дождь и было облачно, позднее небо прояснилось.

Своими фотографиями в социальных сетях уже поделились латвийские наблюдатели, которые в этот раз предпочли увековечить природные явления, а не лечь спать.

Фотографу Даце Йоновой удалось зафиксировать оба явления — увидеть как падающие звезды, так и северное сияние.

Баусский замок в прекрасных "декорациях" увековечил Дидзис Стурис.

Fоtо: Didzis Stūris

Кадрами с Баусским замком поделился и еще один очевидец.

Пользователь соцсети "X" Рендия Мердзене порадовалась своей "стартовой удачей" - удалось зафиксировть как северное сияния, так и "падающие звезды" еще до того как небо закрыли облака.

Starta veiksme. Ziemeļblāzma tur, kur pagaidām nav mākoņi, un meteors pirmajā minūtē. Ar aci var nojaust, kur rozā, kur zaļš. Bet balle man nav uz ilgu. Mākoņi grib sadoties rokās. pic.twitter.com/7PHFD8o6fV — Rendija (@Rendija) August 12, 2024

В ночь на понедельник, незадолго до полуночи, шоу в небе наблюдал астороном Илгонис Вилкс.

Lielie Greizie Rati, ziemeļblāzma un meteors 11./12. augusta naktī. pic.twitter.com/so8Jc3E82I — Ilgonis Vilks (@astrovilks) August 12, 2024

А вот кадры энтузиаста-метеоролога Мартиньша Бергштейнса.

Kad visi apstākļi sakrīt, tad nakts izvēršas par debesu šovu! 🤩☄️🌌

Kopumā ar aci saskatīju 56 meteorus. Neliela daļa no tiem bija sporādiski (nepieder nedz pie Perseīdu ne citām meteoru plūsmām). Kā jau ierasts - spožākie meteori par spīti nevēlējās nonākt kadrā, un tomēr -… pic.twitter.com/RkqRDNZOXP — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 12, 2024

Санта Павила также гордится уникальным опытом.

Šonakt vienā laikā gan zvaigznes krita, gan bija arī ziemeļblāzma. Fantastiski. Nekad nebiju kaut ko tādu redzējusi vienlaikus. Tas pie Jelgavas. pic.twitter.com/jGOnvIDVk4 — Santa Pāvila (@SantaPavila) August 12, 2024

Северное сияние было использовано Даной Плоксте в качестве красивого фона для фотографий.

Сабине Кокина показала, насколько великолепно было северное сияние и "звездный дождь" в Краславской стороне.

Кристапс Лиепа наблюдал "шоу Вселенной" в Салгальской волости.

Свое название Персеиды получили, потому что радиант этого метеорного потока (точка на небесной сфере, из которой, кажется, приходят все метеоры одного потока) находится в созвездии Персея. Люди наблюдают за потоком Персеид уже несколько тысячелетий. Обычно наибольшее препятствие для наблюдения за яркими метеорными потоками — это облачное небо.

Поток метеоров Персеид радует нас каждый год в конце июля и первой половине августа. Пик обычно приходится на вторую неделю августа. В этом году он пришелся на ночь с 12 на 13 августа. Яркие вспышки и полосы на небе видны потому, что в это время Земля проходит через пыль и метеороиды, оставленные кометой Свифта-Татля на ее орбите вокруг Солнца.

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