В минувшие две ночи был замечен обещанный "звездный дождь" — максимум метеорного потока Персеид, который происходит регулярно, каждый год, как по часам. Однако в этот раз Вселенная решила наградить ночных наблюдателей дополнительным бонусом — северным сиянием.
Оба красивых природных явления можно было наблюдать две предыдущие ночи подряд. Хотя днем шел дождь и было облачно, позднее небо прояснилось.
Своими фотографиями в социальных сетях уже поделились латвийские наблюдатели, которые в этот раз предпочли увековечить природные явления, а не лечь спать.
Фотографу Даце Йоновой удалось зафиксировать оба явления — увидеть как падающие звезды, так и северное сияние.
Баусский замок в прекрасных "декорациях" увековечил Дидзис Стурис.
Кадрами с Баусским замком поделился и еще один очевидец.
Пользователь соцсети "X" Рендия Мердзене порадовалась своей "стартовой удачей" - удалось зафиксировть как северное сияния, так и "падающие звезды" еще до того как небо закрыли облака.
В ночь на понедельник, незадолго до полуночи, шоу в небе наблюдал астороном Илгонис Вилкс.
А вот кадры энтузиаста-метеоролога Мартиньша Бергштейнса.
Санта Павила также гордится уникальным опытом.
Северное сияние было использовано Даной Плоксте в качестве красивого фона для фотографий.
Сабине Кокина показала, насколько великолепно было северное сияние и "звездный дождь" в Краславской стороне.
Кристапс Лиепа наблюдал "шоу Вселенной" в Салгальской волости.
Свое название Персеиды получили, потому что радиант этого метеорного потока (точка на небесной сфере, из которой, кажется, приходят все метеоры одного потока) находится в созвездии Персея. Люди наблюдают за потоком Персеид уже несколько тысячелетий. Обычно наибольшее препятствие для наблюдения за яркими метеорными потоками — это облачное небо.
Поток метеоров Персеид радует нас каждый год в конце июля и первой половине августа. Пик обычно приходится на вторую неделю августа. В этом году он пришелся на ночь с 12 на 13 августа. Яркие вспышки и полосы на небе видны потому, что в это время Земля проходит через пыль и метеороиды, оставленные кометой Свифта-Татля на ее орбите вокруг Солнца.