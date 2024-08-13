В сентябре Служба государственных доходов (VID) призовет 70 000 физических лиц пересмотреть свои задекларированные доходы, потому что обнаружено несоответствие между оборотом денег на счетах и финансовыми поступлениями, о которых эти латвийцы посчитали нужным уведомить государство. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.

VID, проведя фильтрацию данных, отобрал 70 000 человек, у которых обнаружено значительное несоответствие между оборотом на банковских счетах и задекларированными доходами. Шмите-Роке объяснила, что несоответствие у этих лиц превышает 20 000 евро в год.

Этим лицам планируется отправить массовые уведомления, в которых VID призовет пересмотреть свои задекларированные доходы и, если необходимо, подать дополнительно декларации или уточнения, сообщив государству о своих финансовых поступлениях в полном объеме.

Кроме того, VID отправит таким жителям информационный материал, который поможет в оценке поступлений на счета и декларировании доходов.

Шмите-Роке сообщила, что, анализируя данные, VID установил, что у 5575 человек разница между оборотом на счетах и задекларированными доходами в год превышает 100 000 евро, у 13 449 человек — от 50 000 до 100 000 евро, а у 51 099 человек — от 20 000 до 50 000 евро.

Шмите-Роке отметила, что возможно, треть этих расхождений связана с необлагаемыми доходами или сделками, вторая треть — с незнанием людей о необходимости декларировать какие-то доходы, а третья часть может быть недекларированными или нелегальными доходами.

Поэтому основная цель этой кампании — разъяснительная работа, подчеркнула Шмите-Роке.

Уведомления будут отправлены через Электронную систему декларирования VID (EDS). Письма планируется отправить всем физическим лицам, у которых замечены значительные расхождения.

Шмите-Роке заявила, что от этой кампании VID ожидает, что жители оценят свои финансы, самостоятельно задекларируют как налогооблагаемые, так и необлагаемые доходы, а также предоставят VID объяснения о происхождении денег, объяснив, почему какие-то доходы не были задекларированы. Например, это могут быть сделки с недвижимостью, при которых не было необходимости платить налог на прирост капитала, и поэтому такая сделка не была декларирована.

В качестве причины этой акции VID Шмите-Роке упомянула результаты ежегодного исследования теневой экономики, которое показывает, что уровень зарплат "в конвертах" в Латвии в 2023 году составил 48,2%.

Шмите-Роке указала, что любой житель Латвии, получающий недекларированные доходы, является целевой аудиторией VID. В 2023 году объем "серых" зарплат снизился, но все еще остается очень высоким.

Доходы от подоходного налога с жителей (IIN) в Латвии в 2023 году составили 2,5 миллиарда евро, но если бы не было нелегально занятых и получателей "серых" зарплат, поступления в госбюджет были бы значительно выше, подчеркнула Шмите-Роке. Она также сообщила, что примерно 300 миллионов евро составляют переплаты по налогу на доходы, возвращенные VID.

"Многие жители честно платят налоги, но почему они должны платить за нечестных", — задается вопросом Шмите-Роке.

VID в 2023 году провел исследование доходов физических лиц, изучив 19 984 человека, сообщила Шмите-Роке. По результатам исследования физические лица добровольно доплатили 10,03 миллиона евро в виде налогов, а в ходе контрольных мероприятий было дополнительно начислено еще 4 миллиона евро.

Шмите-Роке рассказала, что сначала этим людям было предложено добровольно рассчитать дополнительные налоги, а затем, в случае несогласия с информацией VID, были проведены контрольные мероприятия, в результате которых дополнительно и было собрано 4 миллиона евро.

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