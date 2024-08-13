Утром во вторник, 13 августа, на Вантовом мосту в Риге состоялся пикет с требованием создать на мосту велополосу. Мероприятие прошло с громкой музыкой и красочной атрибутикой, сообщает агентство LETA.

Сначала в пикете принимали участие около 20 человек, большинство из которых являются организаторами мероприятия. Еще три человека прибыли на пикет на моторной лодке по Даугаве. Позже к мероприятию присоединилось еще несколько активистов.

На Вантовом мосту были установлены звукоусиливающие устройства, играла музыка, а на тротуаре была подготовлена импровизированная трасса для соревнований со стартом и финишем.

К мероприятию были подготовлены плакаты о велосипедном движении как о приоритете в Риге, а также бодрящие лозунги для участников "соревнований". Участникам импровизированных "соревнований" также были вручены медали.

На пикет также пришел депутат Рижской думы от партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс.

Почти каждый велосипедист, который пересек Вантовый мост в месте проведения мероприятия, был встречен овациями и получил медаль. Большинство велосипедистов, пересекавших Вантовый мост, признали, что тротуары на мосту слишком узкие. По их мнению, пересекать Даугаву по Вантовому мосту опасно, и столкновения с другими участниками движения и пешеходами можно избежать, только если передвигаться очень осторожно.

Особенно чутко реагировали и поддерживали мероприятие велосипедисты, которые очень часто пользуются Вантовым мостом. Они считают, что необходимо либо расширить тротуар, либо создать отдельную велополосу.

Учитывая ограниченную ширину тротуара, сегодняшнее мероприятие затруднило проезд по мосту, и иногда образовывались небольшие пробки из велосипедов и электросамокатов.

Как сообщил член правления организации Pilsēta cilvēkiem Карлис Крекис, с руководством Департамента внешнего пространства и мобильности были проведены переговоры, чтобы найти решение для создания отдельной велополосы на Вантовом мосту.

В департаменте признали, что ширина проезжей части позволяет сделать отдельную велополосу. Однако необходимо подождать несколько лет и создать ее во время ремонта моста.

В свою очередь, по мнению Pilsēta cilvēkiem, ждать не нужно и велополосу можно создать уже сейчас, сузив проезжую часть для автомобилей, заявил Крекис.

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