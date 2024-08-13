В Юрмале, в Дзинтари, начались работы по обновлению покрытия улицы Пиестатнес на участке от Эдинбургского проспекта до дорожки вдоль дюн, которые обойдутся в 1,58 миллиона евро, сообщила агентству LETA городская администрация.

Строительные работы будут проведены на участке длиной 567 метров. Во время работ введены ограничения движения, поэтому администрация города призывает водителей соблюдать установленные дорожные знаки.

Реконструкция улицы запланирована на 12 месяцев, зимой предусмотрен технологический перерыв в строительных работах.

На проезжей части улицы Пиестатнес, шириной семь метров, от Эдинбургского проспекта до Дзинтару проспекта будет уложено асфальтобетонное покрытие. А от Дзинтару проспекта до дюн — уложат брусчатку. По всей длине улицы будут установлены бетонные бордюры. С обеих сторон улицы будет построена тротуарная дорожка для пешеходов, а также парковочные места для автомобилей.

Также будет обновлено уличное освещение: 20 старых осветительных столбов и светильников заменят на новые светодиодные светильники. Кроме того, будут построены новые сети водоснабжения, канализации и ливневой канализации. В рамках проекта также будут выполнены работы по вырубке деревьев, необходимые для создания инженерных сетей и благоустройства инфраструктуры.

Сначала будет проведено строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации на участке улицы Пиестатнес от проспекта "Межа" до дюн. В связи с чем движение транспортных средств на этом участке будет закрыто, но доступ к частным участкам обеспечат. Планируется, что строительство наружных сетей канализации на этом участке займет два месяца.

В августе планируется начать строительство инженерных сетей на улице Пиестатнес от Эдинбургского проспекта до проспекта "Межа", и работы продолжатся примерно два месяца. С началом строительства канализационных сетей на этом участке будет закрыта одна полоса движения, но движение транспортных средств в направлении от проспекта "Межа" к Эдинбургскому проспекту также обеспечат.

Общая стоимость проекта реконструкции улицы Пиестатнес, включая разработку строительного проекта, составляет 1,58 миллиона евро.

В соответствии с договором, заключенным по результатам публичного тендера, строительные работы выполнит объединение Igate-Liktenis согласно проекту, разработанному объединением LMR projekts. Строительный надзор обеспечивает компания Akorda.

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