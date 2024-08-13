Бывший чемпион Латвии по боксу Никита Смирнов принял российское гражданство, сообщил сам спортсмен в своем аккаунте в Instagram. Спустя некоторое время спортсмен написал, что это был шутка, высмеяв журналистов за то, что они поверили первоначальной информации.

Смирнов, который завоевал два титула чемпиона Латвии в любительском боксе, опубликовал в социальной сети фотографию, на которой он изображен с российским паспортом.

"Теперь это уже не секрет", - написал 29-летний боксер на русском языке.

По словам боксера, несколько месяцев назад он стал участником необычного события. "Сегодня в посольстве в Риге я принял российское гражданство и получил паспорт", - продолжил повествование спортсмен.

"Смотрите и завидуйте, теперь я гражданин", - написал пишет Смирнов.

Немного спустя Смирнов написал в своем Instagram-аккаунте, что не ожидал такого ажиотажа.

"У меня к вам вопрос, журналисты: как вы можете публиковать такие новости, не проверяя информацию?!" — пишет он с иронией. "Кто-то один написал, и все это перепечатали. Это очень непрофессионально."

"Получается, вы можете писать о чем угодно только потому, что кто-то что-то сказал? Без фактов и доказательств? Смешно," — продолжает Смирнов.

"Я рад, что у меня есть латвийский паспорт, и не собираюсь его менять," — пишет он. "У нас замечательная страна, и, пожалуйста, не верьте всему, что пишут в новостях," — призывает он.

"Желаю, чтобы войны во всех странах мира скоро закончились, и чтобы мы все жили в мире, согласии и любви," — добавляет Смирнов. "Я против войны, где бы она ни происходила, я за мир во всем мире."

Последний бой в профессиональном ринге Смирнов провел в октябре 2020 года, когда в поединке среди тяжеловесов встретился с Кристапсом Зутисом Зуте. В бою не был определен победитель, так как оба боксера были дисквалифицированы.

В остальных пяти поединках Смирнов одержал победы, три из них — нокаутом.

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