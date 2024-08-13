Из восьми официальных пляжей пока лишь один снабжен информационными знаками с рекомендацией не купаться из-за сине-зеленых водорослей - в заливе Луцавсалы. Из 24 популярных у жителей неофициальных пляжей, где берутся анализы воды, информационные знаки с аналогичной рекомендацией получили пляж на Кишэзерсе у ул. Цимзес и возле ул. Стекю, на Юглском озере у ул. Таденавас, а также на Даугаве у 14-й линии Дарзини и на пляже напротив ул. Латгалес, 320.