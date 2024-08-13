В "Украинском доме в Латвии" открыта художественная выставка "Молитва за Украину", сообщила агентству LETA представительница Ziedot.lv Илзе Ошане.

Выставка "Молитва за Украину" посвящена Украине и героической борьбе украинского народа, она освещает современные события в Украине через призму искусства, особенно агрессию России против Украины, начатую Россией войну и ее влияние на украинское общество, культуру и идентичность, информирует Ошане.

Одна из работ выставки - картина "Не прикасайтесь" в исполнении Марии Зенковой - будет передана Посольству Украины в Латвии и примет участие в аукционе в поддержку Украины на День независимости Украины 24 августа. Зенкова - украинская художница, которая является координатором и куратором выставки "Молитва за Украину" в "Украинском доме в Латвии".

В целом на выставке "Молитва за Украину" представлены 38 художественных произведений - графика, живопись, скульптуры и медали, созданные 17 латвийскими и украинскими художниками. Среди них: Каспарс Берзиньш, Гунта Браковска, Гиртис Бурвис, Юрис Германис, Элиза Данэ, Вия Дзинтаре, Илгварс Заланс, Мария Зенкова, Лайне Кайнайзе, Светлана Кислова, Андрей Кислов, Иева Музыканте, Таливалдис Музыкантс, Эмилс Кристиан Музыкантс, Вэлта Риекстиня, Янис Стрейчс, Янис Струпулис.

Выставка "Молитва за Украину" проводится в контексте проекта "Посвящение Украине", начатого в 2022 году.

Автор идеи проекта - директор Академической библиотеки Латвийского университета (ЛУ) Вента Коцере. При поддержке Рижского латышского общества и Академической библиотеки ЛУ было организовано семь передвижных выставок, которые постоянно обновляются и дополняются новыми творческими работами художников.

Выставка "Молитва за Украину" в "Украинском доме в Латвии" в Риге, на улице Стругу, 4, будет открыта до 22 августа. Выставку можно посетить в рабочие часы с вторника по субботу с 10:00 до 19:00. Вход на выставку бесплатный.

Выставка организована при помощи Посольства Украины в Латвии и при финансовой поддержке латвийского благотворительного фонда Ziedot.lv.

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