Организованная Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) в сотрудничестве с консульским департаментом Министерства иностранных дел репатриация 81 путешественника из Испании, а также 66 путешественников из Португалии в Латвию завершилась успешно, сообщили агентству ЛЕТА представители ЦЗПП.

Путешественники из Испании вернулись в Ригу в понедельник, 12 августа, примерно в 17:30, а во вторник приблизительно в 5:00 вернулись 66 путешественников, которые отправились на автобусе организаторов поездки обратно из Португалии в Латвию, но во Франции у автобуса возникли технические проблемы, поэтому была начата репатриация.

Репатриация трех групп путешественников начата в связи с неспособностью ООО "Fisom" выполнить обязательства и выявленными проблемами ликвидности коммерсанта.

Директор ЦЗПП Зайга Лиепиня отметила, что "это дорого обошедшийся урок, напоминающий, что туроператорам следует более тщательно и ответственно планировать свою деятельность и непредвиденные ситуации, это же следует делать и потребителям, особенно при покупке туров, в которые дети отправляются самостоятельно.

Лиепиня акцентирует, что необходимо обращать особое внимание на детали запланированных путешествий: застрахованные риски, руководителей групп, а также трезво оценивать способность детей совершать такие путешествия.

ЦЗПП выражает благодарность всем, кто немедленно отреагировал и подключился к решению сложной ситуации. В том числе ЦЗПП благодарит ООО "LuxExpress": водители автобусов этого предприятия вышли в рейс, прервав отпуска.

Сейчас обобщаются расходы на репатриацию. Они будут покрыты из ежегодной государственной пошлины, уплаченной лицензированными поставщиками туристических услуг. Представители ЦЗПП подчеркивают: несмотря на то, что подсчет расходов еще не завершен, они будут ниже ранее озвученных 100 000 евро.

С учетом того, что ЦЗПП аннулировал лицензию "Fisom", организованные им поездки не состоятся. О процессе возврата денег клиентам центр сообщит в ближайшее время.

Как сообщалось, в четверг, 8 августа, страховая компания "Balcia" получила четыре заявления от клиентов, чьи дети отправились в лагерь в Португалии, но организаторы исчезли, а дети не могли вернуться домой. Компания немедленно организовала им транспорт до аэропорта и перелет домой.

О ситуации были немедленно проинформированы МИД и ЦЗПП. В связи с инцидентом начала ведомственную проверку Государственная полиция.

По данным "Firmas.lv", оборот ООО "Fisom" в 2022 году составил 356 396 евро, убытки - 33 452 евро. Предприятие было зарегистрировано в 2021 году, его основной капитал составляет 7500 евро. Единственным владельцем компании является Матисс Далбергс.

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