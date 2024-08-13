Министерство обороны отправит Украине следующую партию дронов - приблизительно 500 произведенных в Латвии дронов, свидетельствует заявление министра обороны Андриса Спрудса в Твиттере.

В начале июля ведомство заявило, что в Украину будет доставлено более 2500 боевых дронов различных типов и производительности общей стоимостью 4 млн евро, и в конце июля уже было доставлено более 500 дронов.

Дроны производят семь латвийских предприятий.

В этом году Министерство обороны выделило на нужды коалиции дронов 20 млн евро, из которых более 10 млн евро предусмотрено на закупку дронов у латвийской оборонной отрасли.

В апреле и мае этого года Латвия отправила в Украину 135 боевых дронов различной мощности и электронное оборудование для военных действий на сумму 1 млн евро. До конца года Министерство обороны продолжит приобретать произведенные в Латвии боевые дроны, в первую очередь FPV-дроны.

Закупка будет разделена на несколько процедур, чтобы обеспечить компаниям возможность постепенно наращивать объемы производства, а также приспособиться к меняющимся техническим спецификациям в соответствии с требованиями Украины.

Вместе с Латвией в коалицию дронов в поддержку Украины вошли Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Германия и Швеция.

К настоящему времени страны-участницы коалиции дронов привлекли к поставкам дронов в Украину более полумиллиарда евро.

Кроме того, страны-участницы работают над созданием совместного фонда, который позволит быстрее и эффективнее осваивать финансирование для производства дронов в странах коалиции.

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