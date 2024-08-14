Под руководством Научного института Клинической университетской больницы имени Пауля Страдиня (PSKUS) начато исследование медицинской грамотности населения Латвии, сообщили в PSKUS агентству LETA.

Цель исследования — выяснить влияющие на медицинскую грамотность в Латвии факторы. В ходе исследования планируется выявить группы риска и разработать рекомендации по улучшению медицинской грамотности населения и прав пациентов в Латвии, а также создать подход к информационному обучению по вопросам медицинской грамотности.

Для достижения этой цели уже проведен опрос о стиле жизни, в котором приняли участие 1133 респондента. Также создана цифровая платформа, где жители Латвии смогут как оценить свою медицинскую грамотность, так и получить персонализированную информацию по улучшению стиля жизни.

Кроме того, планируются дискуссии с профессионалами отрасли, неправительственными организациями и юристами о знаниях пациентов в области прав и возможностях их улучшения.

Исследование поможет людям изменить свои повседневные привычки и самостоятельно оценить свои знания в области медицинской грамотности, объяснил научный руководитель исследования, профессор Валдис Пирагс.

Исследование проводится в сотрудничестве с учеными, врачами, юристами, IT-специалистами и другими экспертами. И реализуется в рамках Государственной программы исследований при финансовой поддержке Латвийского совета по науке.

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