В реабилитационный центр "Яункемери" в этом году примут 50 пострадавших в войне украинских военнослужащих, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

Сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери (Новое единство) и посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол посетили реабилитационный центр "Яункемери" в Юрмале, который в этом году начал принимать пострадавших от войны украинских военных.

Абу Мери отметил, что медицинскую реабилитацию в Латвии уже получили более 540 военнослужащих, пострадавших в Украине.

После визита министра здравоохранения в Украину в июне этого года и переговоров с министром здравоохранения Украины, выслушав их просьбу, Латвия оценила возможности лечебных учреждений и решила обеспечить медицинскую реабилитацию большему числу раненых военнослужащих. В основном военнослужащие проходят лечение в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", однако емкость стационара для приема раненых военных достигла максимума, поэтому искали другие варианты.

В Яункемери министр и посол ознакомились с предлагающими реабилитационный центр программами и методами медицинской реабилитации военнослужащих.

Министр высоко оценил профессионализм латвийских специалистов в проведении реабилитации военнослужащих, подчеркнув, что Латвия продолжит оказывать поддержку Украине и следить за актуальной ситуацией, поддерживая контакты с украинской стороной.

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