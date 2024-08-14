В связи с проведением празднования 823-го дня рождения Риги в Старой Риге и ее окрестностях ограничат движение. Уже с вечера среды, 14 августа, и вплоть до воскресенья, 18 августа, на участке Набережной 11 ноября перекроют движение транспорта. В ряде мест запретят остановку и стоянку транспортных средств, сообщает Рижское самоуправление.

С 20:00 среды, 14 августа, до 24:00 воскресенья, 18 августа, перекроют движение транспортных средств на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

Кроме того, в указанный период времени в случае необходимости на Домской площади и на улице Пилс организуют двустороннее движение.

С 8:00 среды, 14 августа, до 24:00 воскресенья, 18 августа, запретят остановку и стоянку транспортных средств по обеим сторонам Набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас и на прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

С 17: 00 пятницы, 16 августа, до 21:00 воскресенья, 18 августа, остановку и стоянку транспортных средств запретят по обеим сторонам ул. Калькю, на участке от Набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В субботу, 17 августа, с 8:00, до 8:00 воскресенья, 18 августа, закроют зону размещения средств микромобильности на Набережной 11 ноября.

В конце недели, 17 и 18 августа, во время Праздника Риги запретят движение электрических самокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей на Набережной 11 ноября, в Старой Риге и других местах проведения мероприятия.

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