В первые шесть месяцев этого года в Латвии зарегистрированы 6344 новорожденных, что на 12,9%, или 937 новорожденных, меньше, чем в тот же период 2023 года, свидетельствуют обнародованные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные.

Наибольшее число родившихся было в мае - 1094 ребенка, наименьшее - 1029 - в феврале.

За шесть месяцев этого года зарегистрировано 13 564 умерших, что на 6,2%, или 900 человек, меньше, чем в первом полугодии прошлого года, и на 3449 умерших, или на 20,3%, меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда была высокая смертность из-за Covid-19.

В первом полугодии больше всего умерших было в январе - 2702 человека, но это было меньше на 11,1%, или на 336 человек, чем в январе прошлого года. Наименьшее число умерших зарегистрировано в апреле - 2027, что 295 человек (-12,7%) меньше, чем в апреле прошлого года.

В первом полугодии зарегистрировано 3368 браков, что на 17,9%, или 734 брака, меньше, чем за тот же период прошлого года. Число заключенных браков было на 221 брак (-6,2%) меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 года, когда действовали ограничения на собрания из-за пандемии.

На 1 июля этого года, согласно предварительным данным, численность населения в Латвии составила 1,861 млн человек.

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