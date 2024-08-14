Сегодня в 18.30 начнется празднование Вознесения пресвятой Девы Марии, свидетельствует информация на сайте Римской католической церкви Латвии.

Информационное агентство католической церкви сообщает, что в Аглоне сегодня будет отмечаться день памяти святого Мейнарда, епископа и второго покровителя Латвии.

На сакральной площади перед базиликой в 22.00 часа начнется традиционный народный крестный ход, который в этом году поведут священники Станислав Прикулис и Юрис Скутелс.

Главное богослужение праздника Вознесения пресвятой Девы Марии состоится 15 августа в 12.00. Его возглавит архиепископ Рижский митрополит Збигнев Станкевич.

15 августа в праздновании Вознесения пресвятой Девы Марии примет участие президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Сегодня и завтра будут осуществлены рейсы поездов по маршруту Рига - Аглона. Из Риги в Аглону поезд уже отправился сегодня в 14.18, а из Аглоны в Ригу - завтра в 16.31.

За ходом праздника можно будет следить и в СМИ. Например, радио "Мария" будет передавать как прямые трансляции богослужений, так и репортажи из Аглоны.

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