Построены речные опоры временного моста через Салаца, а со стороны Айнажи начнется возведение пролетов временного моста, сообщило агентству LETA представители предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC). В сентябре планируется начать демонтаж существующего моста, который является составной частью дороги на Эстонию - трассы E67. Новый постоянный мост - как объект, необходимый и с точки зрения и военной мобильности - должен быть построен к осени следующего года.

Временный мост будет иметь пять пролетов, четыре речных две береговые опоры. В местах береговых опор будет оборудована подпорная стенка-паз, которая станет береговой опорой, якорем для всего временного моста.

После постройки временного моста его подвергнут нагрузочному тестированию для проверки прочности, и только после этого на мост будет перенаправлено движение. Временный мост будет иметь одну проезжую часть шириной 4,5 метра с реверсивным движением, организованным с помощью светофоров, а также инфраструктуру шириной в 1,5 метра для пешеходов и велосипедистов. Несущая способность моста составит до 52 тонн, сообщает LVC.

Как уже сообщалось, что с начала июня ведутся работы по постройке временного моста через реку Салацу в Салацгриве. Сейчас работы ведутся в две смены, чтобы согласно плану в сентябре можно было перенаправить движение на временный мост и начать демонтаж существующего моста через Салацу.

Известно, что уже заключен контракт с консорциумом "NB&Tilts" на строительство нового моста через Салацу в Салацгриве на трассе Таллинн (A1). Существующий мост будет полностью демонтирован, а на его месте построят новый мост с четырьмя пролетами из железобетонных балок с новыми опорами и стальными балками.

С обеих сторон моста предусмотрено устройство пешеходной дорожки. Со стороны Айнажи дорожка будет соединена с существующей конструкцией тротуара вдоль реки Салацы, со стороны Риги дорожка будет устроена локально и завершится новыми лестницами. Также на мосту будет оборудована пешеходная инфраструктура.

Строительство планируется завершить осенью 2025 года.

Заказчик проекта - Салацгривское самоуправление, автор проекта — SIA "Projekts 3", строительный надзор осуществит AS "Ceļuprojekts". Строительство моста выполнит консорциум "NB&Tilts", в который входят SIA "Nordes būve" и SIA "Tilts" по договорной цене в 14,972 миллиона евро без НДС.

Строительство нового моста в рамках третьего этапа проектов военной мобильности частично финансируется Европейским инструментом соединения Европы (EISI).

Мост через Салацу находится на трассе Таллинн, которая входит в сеть транспортных коридоров Европы (TEN-T), а также является частью европейского маршрута E67 или "Via Baltica", обеспечивая местное и международное сообщение, а также военную мобильность.

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