В среду, 14 августа, в Рижском замке президент Латвии Эдгарс Ринкевичс встретился со спортсменами сборной Латвии перед стартом Паралимпийских игр в Париже. На торжественном мероприятии были объявлены знаменосцы Латвии на Паралимпийских играх — Рихардс Сникус и Диана Круминя.

"Вы в жизни прошли через многие серьезные испытания. Я уверен, что спорт помог вам и дал стимул справляться с повседневностью. Мы все можем почерпнуть у вас энергию, силу и оптимизм. Мы, безусловно, будем следить за всеми соревнованиями, в которых вы будете участвовать, с таким же интересом и увлечением, как за вашими коллегами на летних Олимпийских играх," — сказал Эдгар Ринкевич на встрече.