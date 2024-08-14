За последний год при помощи "Ziedot.lv" на лечение онкологических заболеваний было собрано 95 пожертвований на общую сумму в 2,6 миллиона евро. При этом для десяти пациентов деньги собирали на компенсируемые государством медикаменты по другим диагнозам, сообщила агентству LETA представитель "Ziedot.lv" Илзе Ошане.

В семи случаях сбор средств был приостановлен в этом году, поскольку необходимые лекарства были включены в список компенсируемых медикаментов.

За последний год помощь на сумму почти в миллион евро была предоставлена 61 пациенту с раком в возрасте от 19 до 76 лет. Средний возраст пациента составляет 53 года, и наиболее часто встречаемый диагноз — рак груди.

В 43 случаях запрашивались пожертвования на лекарства, из которых в десяти случаях собирались средства на препараты, компенсируемые для других диагнозов.

В 42 случаях запрашивались пожертвования на проведение необходимых анализов. Один анализ для определения терапии рака груди стоит 3000 евро.

Анализ для определения наиболее подходящих лечебных препаратов стоит 124 000 евро. Альтернативную терапию просили шесть человек, а четыре пациента просили поддержку для альтернативного лечения за границей.

В нескольких случаях сбор средств проводился, когда была предоставлена максимальная индивидуальная государственная компенсация в размере 14 228,72 евро, но этого оказалось недостаточно.

"Это абсолютно неприемлемая ситуация, когда пациентам, которым назначены лекарства консилиумом врачей, приходится собирать пожертвования и полагаться на сострадание и поддержку окружающих", — считает председатель правления Общества поддержки онкологических пациентов "Dzīvības koks" Гунита Берке.

Берке подчеркивает, что для лечения онкологических заболеваний все лекарства должны быть доступны как государственные компенсируемые препараты. Даже расширенный перечень медикаментов, доступных в системе компенсации, крайне недостаточен по сравнению с острыми потребностями, отмечает она.

Как уже сообщалось, на портале "Ziedot.lv" собираются пожертвования для продюсера аналитических программ Латвийского радио, контент-редактора благотворительного марафона "Dod Pieci" Эвии Унамы. Лечение женщины предусматривает применение препарата "Olaparib", который оплачивается государством для пациенток с раком яичников, но для рака груди государственная оплата не предусмотрена. Также Унаме было отказано в индивидуальной компенсации от государства. Сумма, которая необходима на лечение ежемесячно - 4722 евро, курс лечения на год — 56 672 евро.

Комментируя эту ситуацию, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения подчеркнула, что каждый такой индивидуальный случай должен рассматриваться. "Это действительно ненормально. Но, конечно, я не врач и мне трудно судить о каждой детали", — сказала глава правительства.

"Мы действительно особенно старались, чтобы рак можно было диагностировать и лечить быстрее", — отметила она. "Мне трудно судить о столь специфических деталях, но ясно одно — мы делаем все, что можем. Индивидуальные случаи всегда будут", — подчеркнула она, призвав обратиться в Министерство здравоохранения.

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