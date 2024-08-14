На время проверки деятельности должностного лица от должности будет отстранена исполнительный директор Елгавского краевого самоуправления Лига Лонерте. Такое решение после долгих дискуссий приняла дума Елгавского края.

В среду, 14 августа, депутаты собрались на второе продолжение заседания от 31 июля, чтобы принять решение об отставке Лонерте и создании комиссии по проверке ее деятельности. На заседании в том числе прозвучали предложения рассмотреть предполагаемое участие отдела общественных отношений в создании различных публикаций Лонерте в социальных сетях в последнее время.

Было решено, что комиссия в своей работе может привлечь к выполнению конкретных задач внутренний аудит самоуправления, а также может воспользоваться аутсорсингом.

Отставку исполнительного директора поддержали 11 депутатов, трое были против, еще трое при голосовании воздержались.

Председателем комиссии утвержден Эмилс Добрайс, а его заместителем станет Дина Тауриня.

В самоуправлении агентству LETA сообщили, что исполнительный директор сейчас отсутствует. Решение думы предусматривает, что она будет отстранена от должности сразу после возвращения на работу.

Как уже сообщалось, две недели назад заседание думы было прервано, так как было неясно, следует ли включить вопрос об отстранении Лонерте в качестве дополнительного вопроса в повестку дня. Неделю назад, возобновив заседание думы, депутаты включили этот и ряд других вопросов в повестку дня.

Проект решения предусматривает отстранение Лонерте на срок не более трех месяцев.

Также сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) за использование рабочего автомобиля для частных нужд назначило исполнительному директору самоуправления Елгавского края Лонерте штраф.

Еще весной тогдашний председатель Елгавской краевой думы Мадар Ласманис, позже подавший в отставку, предложил освободить от должности исполнительного директора самоуправления Лонерте.

По мнению Ласманиса, исполнительный директор превысила должностные полномочия.

В том числе в феврале 2024 года самовольно, не соблюдая нормы закона о труде, Лонерте ушла в отпуск, не получив согласия от своего непосредственного руководителя. Кроме того, исполнительный директор не соблюдала нормы закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, используя для частных нужд имущество самоуправления, по поводу чего самоуправление получило запрос от KNAB.

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