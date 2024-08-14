До раннего вечера среды, 14 августа, на празднование в Аглонской базилике зарегистрировались 23 группы паломников — всего более 1000 паломников, которые преодолели путь к значимым религиозным торжествам пешком. Это только крупнейшие группы, так как индивидуальные паломники, которые шли в одиночку или не были связаны с конкретной церковной общиной или приходом, обычно не регистрируются, сообщает портал Рижской архиепархии Латвийской Римско-католической церкви "katolis.lv".

Информационное агентство Католической церкви (KABIA) в своей публикации, ссылаясь на Информационный центр Аглонской базилики, пишет, что в этом году группы паломников больше, чем в прошлом, и значительно больше молодых людей, детей, а также совсем маленьких детей, которых везли в колясках. Одному из самых младших участников паломничества всего год, старшему - более 70 лет.

Паломников в Аглоне ждали уже с воскресенья, 11 августа, когда отмечался день, посвященный страдающим от недугов. Вторник, 13 августа, был посвящен миру. Свидетель поделился фотографиями, на которых с высоты птичьего полета запечатлен вид на Аглонский санктуарий, одну из наиболее значимых святых мест не только в Латвии, но и в Европе, святое место мирового значения.

В среду, 14 августа, собравшиеся приняли участие в традиционной святой мессe паломников — богослужении, которое символически открывает празднование Вознесения Пресвятой Девы Марии, кульминация которого состоится завтра, 15 августа, после традиционного народного крестного хода, который состоится сегодня.

В среду, в начале паломнической мессы, все группы паломников, которые добирались до святого места пешком, если они пожелали, могли дать краткий отчет присутствующим о том, что они пережили в пути.

О своем пути до Аглоны рассказали участники 20 групп, в том числе из группы, которая шла из Даугавпилса — в ней были представители Национальных вооруженных сил (НВС) из различных городов Латвии, сообщает KABIA.

Самый дальний путь до Аглоны преодолела группа паломников из Рижского кафедрального собора Святого Иакова — 390 километров. В то время как паломники из других рижских приходов сначала добирались транспортом, а доехав к Аглоне поближе - шли пешком.

Богослужение паломников в этом году проводил помощник епископа Рижской архиепархии Андрис Кравалис, а также епископы и священнослужители. Кравалис приветствовал паломников, отметив, что их "путь — это лучшая проповедь — он подлинный, личный, лаконичный и с хорошим завершением", сообщает KABIA. В свою очередь, архиепископ Риги и митрополит Збигнев Станкевич опубликовал лаконичную запись в Facebook уже после богослужения: "На святой мессe паломников все епископы единодушно сказали паломникам: 'Мы гордимся вами!".

KABIA добавляет, что епископ Екабпилсской епархии Эдвардс Павловскис напомнил, что первым паломником в Латвии был святой Мейнардс, день которого сегодня отмечается. В свою очередь, епископ Лиепайской епархии Викторс Стулпинс выразил благодарность за то, что паломники были вместе, шли, переносили трудности в пути, приносят жертву ради своих благих намерений и в мыслях о Латвии.

Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии является одним из крупнейших праздников, посвященных Марии, в католической церкви и самым древний праздник в ее честь.

Традиционно в Латвии этот религиозный праздник наиболее широко отмечается в базилике Аглоны, куда каждый год пешком направляются группы паломников. Это путь, который проходят пешком люди, движимые различными желаниями: для одних это вера, для других – желание привести себя в порядок и побыть вдали от повседневной суеты, а кто-то идет, чтобы проверить свои амбиции и физические силы. Нет неправильных желаний, у каждого они свои, как ранее писал портал "Delfi".

Этот праздник по решению правительства признан мероприятием государственного значения.

Базилика Аглоны давно стала одной из важнейших святынь не только в Латвии, но и в Европе. Построенная в стиле барокко, она выделяется в пейзаже своими 60-метровыми башнями. Внутри базилики находятся крестовые своды, арки и колонны, богато украшенные орнаментами в стиле рококо. Впечатляют также 10 каменных алтарей. В базилике можно увидеть несколько картин, созданных в XVIII и XIX веках, а также портреты Евы и Дабзибога Шостовицких, благотворителей доминиканского ордена и основателей церкви. Органу базилики - более 200 лет.

На верхнем алтаре размещена чудотворная икона Матери Божьей Аглонской.

Fоtо: Juris Škapars

Сама Аглона, как один из центров, населенных балтскими племенами, известна с 1800–500 годов до рождения Христа. Ранее здесь росли густые еловые леса, и свое название Аглона получила от слова "ель" (в местном произношении – agļa"). Сохранившиеся исторические свидетельства подтверждают, что это место издавна формировалось как священное для балтских племен – латгалов.

Первые упоминания в исторических источниках об Аглоне, уже принадлежащей к христианской культурной среде, связаны с трагическими событиями 1263 года, когда здесь были убиты король Миндовг и его два сына – Руклис и Рупейкс.

В ознаменование 200-летия Аглонской базилики в 1980 году Папа Римский Иоанн Павел II присвоил ей титул "Basilica Minoris", что означает "малая базилика". Этот титул в Латвии имеет только Аглонская базилика.

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