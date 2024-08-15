Вскоре после открытия закрыли для посетителей качели – объект искусства в городском пространстве "Вместе у Домского собора", который был открыт в центре Старой Риги 2 августа. Во время катания на качелях несколько детей получили травмы, сообщило Латвийская телевидение (LTV) в среду, 14 августа.

Сейчас на объекте проводится инженерно-техническая проверка, а эксплуатация качелей приостановлена до выяснения обстоятельств, пишет портал общественных медиа "lsm.lv".

Художественный объект, открытый в сердце Старой Риги, обошелся в 165 000 евро, напомнило LTV.

Менее чем через две недели выяснилось, что установленные внутри объекта качели опасны. Во время качания на качелях серьезные травмы – переломы обеих ног – получила 11-летняя девочка, сообщает LTV, ссылаясь на слова матери девочки.

Также другие дети указывали, что в момент, когда качели убыстряют движение, они зажимают ноги.

В Рижскую думу обращались горожане, заметившие, что с качелями что-то не так.

В Рижской думе LTV сообщили, что перед установкой и запуском объекта была проведена тщательная инженерно-техническая проверка. Также был получен инженерный отзыв о безопасности объекта.

"Это не детская площадка, а объект экологического искусства, и это должны осознавать посетители," отметил руководитель отдела искусства в городской среде и оформления Рижской думы Янис Криевкалнс. Один из авторов объекта Томс Кампарс сообщил, что будет проведена тщательная проверка и все недостатки будут устранены.

Художественный объект был застрахован, поэтому пострадавшие могут обратиться за компенсациями, сообщило LTV.

2 августа торжественно открылись три новых художественных объекта в городском пространстве, которые, как обещала Рижская дума, будут подчеркивать облик Старой Риги и радовать жителей и гостей столицы.

На набережной 11 ноября был установлен ансамбль из девяти скульптур "Свидетели реки времени", на площади Ливу размещен объект "Павильон", а на площади Домского собора можно было осмотреть объект "Вместе у Домского собора".

После торжественного открытия объектов Рижская дума подчеркивала, что "Вместе у Домского собора" – это интерактивный, обитаемый городской объект искусства в сердце исторического центра Риги.

В месте, где пересекаются семь улиц Риги, художественная инсталляция приглашает людей из различных социальных групп наслаждаться и взаимодействовать в вновь оживленном общественном пространстве, тем самым пользователи инсталляции становятся неотъемлемой частью проекта и коллективно заполняют свободное пространство на площади, говорится в сообщении Рижской думы.

Авторы художественного объекта – объединение "Lightfoot": Томс Кампарс, Хори-Зонте, Антонелла Амесбергер, Юргис Гечюс и Артис Нейландс.

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