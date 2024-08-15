Концептуально достигнуто соглашение, что каждый житель, который понес убытки в результате природной стихии, которая обрушилась на Латвию в конце июля, сможет получить поддержку на сумму до 3000 евро, сообщила в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 "900 секунд" глава Министерства умной администрации и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня ("Новое Единство").

Что касается самоуправлений, то сохранится существующий порядок государственной помощи для покрытия убытков. То есть, самоуправления смогут претендовать на компенсацию в размере 70% от средств, предназначенных для непредвиденных случаев. Если общий размер убытков превышает 2% годовых расходов самоуправления, можно будет претендовать на большую помощь, объяснила министр.

Отвечая на вопрос о желании Юрмальской думы отказаться от взноса в Фонд финансового выравнивания самоуправлений, чтобы направить эти средства на покрытие ущерба от шторма, министр подчеркнула, что концептуально есть договоренность не менять суть функционирования этого фонда.

В то же время в рамках подготовки госбюджета предстоит обсудить размер государственного софинансирования в общей системе финансового выравнивания самоуправлений. Большее государственное финансирование было бы выгодно для всех самоуправлений, признала Берзиня. "Это, конечно, будут тяжелые переговоры по бюджету в целом, но, скорее всего, мы будем двигаться в этом направлении," - добавила она.

Как уже сообщалось, что 28 и 29 июля на Латвию обрушились ураган и ливни, которые причинили значительный ущерб.

Сильно пострадавшая от бури Юрмала могла бы покрыть расходы на устранение ущерба от шторма своими силами, если бы правительство разрешило ему не делать взнос в размере около 10,5 миллиона евро в Фонд финансового выравнивания самоуправлений в следующем году, ранее сообщила председатель Юрмальской думы Рита Спроге (Союз "зеленых" и крестьян).

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