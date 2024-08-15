В ближайшие выходные - 17 и 18 августа - Рига отмечает свой день рождения. И в субботу, и в воскресенье проезд в общественном транспорте будет бесплатным, также в ночь с 17 на 18 августа будут организованы дополнительные рейсы трамваев, троллейбусов и автобусов на самых востребованных маршрутах из центра города в районы. В эти дни можно будет также бесплатно пользоваться автостоянками, находящимися в управлении предприятия Rīgas satiksme.
В субботу и воскресенье регистрировать поездки пассажирам будет не нужно.
В ночь с 17 на 18 августа примерно до 2 часов из центра города будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта следующих маршрутов:
Трамваи NN 1, 5, 7, 11;
Троллейбусы NN 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 27;
Автобусы NN 3, 11, 18, 24, 37, 50, 51, 53 и маршрут объединяющий 12-й, 23-й и 26-й маршруты.
Подробнее о дополнительных рейсах - читайте здесь.
В субботу, 17 августа, с 18.00 автобусы NN 3, 4, 7, 8, 10, 21, 23, 25, 26, 32, 38, 39, 43, 54, 55 и 63 в направлении Пардаугавы будут останавливаться на остановке "улица Грецениеку".
Рижские муниципальные платные автостоянки, обслуживаемые "Rīgas satiksme", 17 и 18 августа можно будет использовать бесплатно, исключая подземную автостоянку на улице Кр. Валдемара 5а возле Дома Конгрессов.