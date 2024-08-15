В ближайшие выходные - 17 и 18 августа - Рига отмечает свой день рождения. И в субботу, и в воскресенье проезд в общественном транспорте будет бесплатным, также в ночь с 17 на 18 августа будут организованы дополнительные рейсы трамваев, троллейбусов и автобусов на самых востребованных маршрутах из центра города в районы. В эти дни можно будет также бесплатно пользоваться автостоянками, находящимися в управлении предприятия Rīgas satiksme.