Осенью начнется возведение мобильных пунктов еще у девяти железнодорожных станций, всего такие пункты будут организованы на 15 станциях в столице. Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") сообщил также, что в планах полноценное включение железнодорожного транспорта в систему общественного транспорта столицы: то есть, в идеале билет на общественный транспорт Rīgas satiksme был бы годен и для поездки на электричке в пределах города.

Мобильные пункты при железнодорожных станциях - это удобные и безопасные точки сосредоточения в одном месте нескольких видов транспорта, что дает возможность удобных пересадок для пассажиров. Например, человек приехал на электричке, а дальше пересел на городской автобус. Конечно, в мобильных пунктах оборудуется пешеходная и велосипедная инфраструктура, должен быть удобный подъезд для автомобилей.

Осенью этого года начнется возведение мобильных пунктов у железнодорожных станций возле торгового центра Alfa, Детской больницы, улицы Слокас, на станциях "Браса", "Вецдаугава", "Tūrība", "Мангали", "Вецаки" и "Гайсма".

Ранее было начато создание мобильных пунктов на станциях "Саркандаугава", "Шкиротава", "Земитаны", "Зиемельблазма", на новой станции "Даудери" между "Мангали" и "Саркандаугавой", а также в Болдерае.

Во время строительства мобильных пунктов планируется произвести благоустройство прилегающей к железнодорожным станциям территории и соединить платформы железнодорожных станций с инфраструктурой транспорта и общественного транспорта.

Также планируется создать на территории мобильных пунктов парковок для кратковременной стоянки, необходимых для посадки или высадки пассажиров, так называемые "Kiss&Ride", а также парковок общего пользования.

Мэр Риги сообщил, что в ближайшее время планируется объявить тендеры на строительство мобильных пунктов.

Станции, по словам Кирсиса, подразделяются на побольше и поменьше. Большая станция, например, "Саркандаугава": в перспективе к железнодорожной платформе планируется "подтянуть" 3-й троллейбус. В Саркандаугаве курсируют также 2-й, 11-й, 24-й, 48-й и 49-й автобусы, 5-й трамвай - это естественное место сосредоточения и пересечения маршрутов общественного транспорта.

Большими станциями Кирсис назвал также станцию "Земитаны" под одноименным путепроводом, по которому курсируют автобусы и троллейбусы, "Даудери" между Саркандаугавой и массивом проспекта Виестура, "Зиемельблазму" (эту станцию используют жители отдаленного микрорайона Вецмилгравис), перспективную станцию в отдаленной Болдерае.

Проект создания мобильных пунктов реализуется с использованием средств Фонда восстановления Европейского Союза. Всего в Риге будет создано всего 15 мобильных пунктов.

В общей сложности создание мобильных пунктов может обойтись более чем в 30 миллионов евро, и основная часть финансирования планируется получить от ЕС.

Вилнис Кирсис в "Утренней панораме" Латвийского телевидения признал, что много и прежде говорилось, что лучший способ интегрировать железнодорожный транспорт в систему общественного транспорта Риги - ввести единый билет.

"Но на самом деле в этом нет смысла, потому что физически не соединен наш городской общественный транспорт со станциями. Например, сейчас, выйдя на станции "Чиекуркалнс" ты не понимаешь, что делать, куда идти и вообще в Ригу ли ты попал", - пояснил мэр необходимость создания сначала инфраструктуры мобильных пунктов, а затем создания единой билетной системы и взаиморасчетов с Pasažieru vilciens.

В то же время уже на пресс-конференции на станции "Браса" мэр Риги сообщил, что работа над созданием нового билета ведется. По его мнению, самым простым вариантом было бы использовать билеты на общественный транспорт Риги для поездок на поездах в пределах города. Это позволило бы пассажирам, купив один билет, свободно пересаживаться с рижского общественного транспорта на поезда и наоборот.

Возможно, в единую систему можно будет включить и пригород Риги, но это бы усложнило бы процесс объединения, так как нужно будет найти решения по соединению системы билетов рижского общественного транспорта с системой билетов на поезда.

Как показывала предыдущая практика, проблема связана еще со льготами, которые присваивают своим жителям самоуправления. Так в Риге проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах для школьников и пенсионеров бесплатный, а в электричках - нет. В то же время Юрмала, к примеру, оплачивает своим жителям проезд в Ригу и обратно раз в день.

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