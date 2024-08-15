Rail Baltica продолжает работу над разработкой модели публично-частного партнерства (PPP), которая могла бы ускорить внедрение проекта и в долгосрочной перспективе снизить нагрузку на бюджеты стран во время строительства инфраструктуры, сообщают в компании.

Этот подход действует и в других местах. Например, проект новой скоростной железнодорожной магистрали Порто-Лиссабон, получивший наибольшее финансирование ЕС - в размере 813 млн евро. Следующий по объему выделения финансов проект - Rail Baltica.

Помимо проекта Порто-Лиссабон, есть несколько других проектов европейской скоростной железной дороги, которые в том числе конкурируют с Rail Baltica за финансирование ЕС, и успешно используют модель PPP, в том числе проект Лион-Турин, цель которого - создать новое железнодорожное тоннельное соединение между Францией и Италией.

"Сейчас мы тщательно оцениваем, какие участки инфраструктуры и объекты Rail Baltica были бы наиболее подходящими для реализации модели PPP, чтобы максимально использовать преимущества участия частного сектора. Первоначальные переговоры с потенциальными частными инвесторами и финансистами дают первые позитивные сигналы и указывают на интерес к участию в проекте. Вместе с поддержкой правительств это четко указывает на потенциал стратегии PPP в проекте Rail Baltica", - сказал Петерис Целмс, руководитель инвестиционного развития RB Rail.

Недавно Европейская комиссия объявила о выделении дополнительно 1,2 млрд евро на строительную активность Rail Baltica во всех трех странах Балтии и 346 млн евро именно на предусмотренные в Латвии мероприятия по внедрению Rail Baltica.

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