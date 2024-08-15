В четверг, 15 августа, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в рамках регионального визита приняла участие в торжественном мероприятии по случаю завершения строительства крыши нового Лиепайского тюремного комплекса.

В процессе строительства нового Лиепайского тюремного комплекса выполнены самые сложные и трудоемкие работы, таким образом, проект государственного масштаба "Строительство нового Лиепайского тюремного комплекса" вступил в заключительную стадию строительного процесса. Завершение строительства нового тюремного комплекса запланировано на 22 сентября 2025 года.

В торжественном мероприятии также приняли участие государственный секретарь Министерства юстиции, председатель комитета по надзору за строительством нового Лиепайского тюремного комплекса Михаил Папсуевич, начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин, член правления SIA "Tiesu namu aģentūra" Санта Саусиня, исполнительный директор SIA "Citrus Solutions" Давис Эник и председатель Лиепайской городской думы Гунар Ансиньш.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !