На следующей неделе, 19 августа, на военной базе "Адажи" состоится церемония, на которой батальон Королевских вооруженных сил Дании присоединится к многонациональной бригаде НАТО в Латвии, сообщили агентству LETA представители Министерства обороны (МО).

Датский контингент в Латвии будет состоять из до 800 военнослужащих. Планируется, что датский контингент будет служить в Латвии поочередно с военнослужащими вооруженных сил Швеции.

В министерстве отмечают, что военнослужащие Королевских вооруженных сил Дании в разном численном составе уже проходили службу на военной базе "Адажи". До сих пор датский контингент входил в состав Механизированной пехотной бригады сухопутных войск, однако с проведением торжественной церемонии он будет интегрирован в многонациональную бригаду НАТО в Латвии, которая, в свою очередь, подчиняется штабу многонациональной дивизии НАТО "Север".

В церемонии примут участие командир штаба многонациональной дивизии НАТО "Север" генерал-майор Йете Альбинус, командир многонациональной бригады НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро и командир датского батальона подполковник Томас Нихольм Йоргенсен. Национальные вооруженные силы на церемонии будет представлять бригадный генерал Каспарс Ждановскис.

Министр обороны Андрис Спрюдс (П) добавил, что присоединение Дании значительно укрепит многонациональную бригаду НАТО в Латвии, способствуя её способности немедленно реагировать на любую угрозу.

МО напоминает, что в июле этого года было начато увеличение боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады и создание новой многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая будет состоять из более чем 3500 военнослужащих. Планируется, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году.

Ведущей страной многонациональной бригады НАТО в Латвии будет Канада, и она объединит военнослужащих из Албании, Чехии, Дании, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии, которые будут нести службу в Латвии по принципу ротации. Также планируется, что Швеция станет участницей многонациональной бригады НАТО в Латвии.

В министерстве добавляют, что в 2022 году, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, парламент Дании поддержал предложение правительства направить в Латвию до 1000 датских военнослужащих. В свою очередь, в 2023 году Дания приняла решение в 2024 году направить в Латвию один батальон военнослужащих Королевских вооруженных сил Дании, демонстрируя решимость продолжать вносить вклад в защиту восточного фланга НАТО.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !