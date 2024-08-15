Министерство сообщения готовит поправки к закону о реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", которые в том числе предусматривают определить, как осуществляется управление проектом и каковы сферы ответственности вовлеченных структур, сообщила в четверг на встрече со СМИ заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам "Rail Baltica" Кристине Малнача.

Она отметила, что сейчас поправки к закону находятся в стадии разработки и могут быть направлены на согласование осенью, предварительно в сентябре или октябре. Одновременно две рабочие группы - финансовая и техническая - готовят альтернативную стратегию финансирования и ищут решение по включению Риги в первый этап проекта. О предложениях рабочих групп можно будет больше узнать в сентябре.

Малнача отметила: сейчас известно, что есть Минсообщения, есть реализующие проект предприятие "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) и совместное предприятие стран Балтии "RB Rail", кроме того, в отдельных случаях необходимы решения Кабинета министров по проекту, а также необходимо информировать Сейм о ходе проекта. Однако Минсообщения законом хочет определить те рамки, которыми будет четко установлено, какой орган за какие вопросы отвечает.

"В законе ранее эти нормы не оговаривались, это было оговорено в других различных нормативных актах. Конечно, заключены и договоры делегирования между Минсообщения и EDzL с полномочиями "RB Rail", в которых определено, что входит в компетенцию каждого органа, но силой закона нужно обозначить конкретно и четко ответственность - в какой момент и кому принадлежит окончательное слово при принятии решения", - сказала Малнача.

В частности, она отметила, что проект такого масштаба, как "Rail Baltica", не может быть проектом только одного предприятия или одного министерства, так как недостаточно только национального решения - необходимо учитывать межгосударственные соглашения и решение Еврокомиссии, которое одобряют все страны-участницы. "Поэтому в конце концов все нельзя свети к ответственности Минсообщения или конкретного предприятия", - отметила Малнача.

Руководитель инвестиционного развития "RB Rail" Петерис Целмс пояснил, что в финансовой группе рассматривается ряд возможностей, как финансировать этот проект, например, изучаются и другие гранты Евросоюза, на которые можно подать заявку, а также дополнительно взвешиваются возможности перераспределения на проект "Rail Baltica" денег, выделенных на другие программы, которые не будут реализованы вовремя.

Целмс рассказал, что большое внимание уделяется возможностям частного финансирования - публичному и частному партнерству (ПЧП), которое можно было бы привлечь к строительству Рижского кольца и отдельных участков основной трассы, где строительство не планируется начинать в ближайшие три года, и региональных станций, на которые этого финансирования нет.

В свою очередь, задача группы технического руководства - определить, что в Латвии возможно осуществить на первой фазе внедрения "Rail Baltica" - до 2030 года.

Член правления "RB Rail" Кития Грушкевица пояснила, что рабочая группа готовит альтернативный сценарий, который будет более финансово экономичным и одновременно обеспечит соблюдение условий нормы TEN-T и военную мобильность путем соединения Рижского центрального вокзала с аэропортом.

Таким образом, планируется, что план первого этапа в правительстве рассмотрят в сентябре, когда необходимо будет политически договориться о том, что Латвия должна будет построить к 2030 году.

Как сообщалось, что в соответствии с докладом об исследовании ситуации в проекте "Rail Baltica", проведенным высшими ревизионными учреждениями стран Балтии, сейчас нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной магистралью "Rail Baltica".

Согласно данным последнего анализа, общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первую очередь - 15,3 млрд евро, из них в Латвии - 6,4 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.

В Латвии строительство основной линии "Rail Baltica" планируется начать в 2024 году.

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