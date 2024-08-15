Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) запретила ввоз в Европейский Союз (ЕС) и отправила обратно в Молдову 33 480 бутылок безалкогольных напитков российского происхождения из-за того, что у них были отсоединяющиеся пластиковые крышки, как следует из опубликованной информации службы.

Представители PVD во время пограничного контроля обнаружили, что у разлитого в пластиковые бутылки напитка легко снимаемая крышка, что не соответствует Закону о сокращении использования пластиковых изделий.

Закон предусматривает, что упаковка для напитков может поступать на рынок только в том случае, если изготовленные из пластика крышки и пробки не отделяются от упаковки в течение всего времени использования.

Представители службы уточняют, что правила не распространяются на упаковку напитков с металлическими крышками и пробками с пластиковыми уплотнителями.

PVD является государственной управленческой структурой, находящейся под управлением Министерства земледелия, и осуществляет государственный надзор и контроль в области оборота продуктов питания и ветеринарной медицины.

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