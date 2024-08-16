На дороге Рига-Краслава-Даугавпилс-граница с Беларусью (A6) в зоне действия стационарного фоторадара установлены ограничения скорости движения в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Государственная полиция.
Ограничения скорости установлены с 77,7 км протяженности шоссе. Разрешенная скорость снижена с 70 км/ч до 50 км/ч.
Госполиция призывает автоводителей обращать внимание на размещенные дорожные знаки и соблюдать разрешенную скорость движения.
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