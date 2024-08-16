Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поручила министру здравоохранения Хосаму Абу Мери ("Новое Единство") уже к понедельнику, 19 августа, подготовить предложение о совершенствовании порядка индивидуальных компенсации за медикаменты. Речь может идти об увеличении размера самой компенсации, а также пересмотре критериев присуждения такой компенсации.

Об этом глава правительства сообщила в соцсети "X" (ранее Twitter).

Силиня подчеркнула, что решения должны быть приняты оперативно, чтобы пациенты получали помощь. Как сообщил агентству LETA, пресс-секретарь премьера Алексис Золднерс, предложения Минздрава могут быть рассмотрены уже на ближайшем заседании коалиционного совета в понедельник, 19 августа.

Распоряжение премьера стало реакцией на резонансную новость уходящей недели: стало известно, что онкологические пациенты не всегда могут получить от государства компенсации за медикаменты и вынуждены обращаться к обществу с просьбой помочь пожертвованиями.

"Рак — это диагноз, который очень тяжело влияет на пациентов и также существенно - на их семьи, друзей, коллег и всё общество. К сожалению, количество онкологических заболеваний растет, и не только в Латвии", — сказала премьер-министр, подчеркивая, что около 20 000 онкологических пациентов в этом году получают оплачиваемую терапию на сумму в 74 миллиона евро.

"Бюджет на компенсируемые медикаменты значительно увеличился, однако каждый случай часто выявляет комплексные проблемы — начиная с финансирования и диагностики, заканчивая излишней бюрократией", — отметила Силиня.

Премьер сказала также, что улучшения в системе происходят долго и сложно, но они должны происходить, добавив, что Министерство здравоохранения в этом году активно продвигало вопросы снижения цен на компенсируемые лекарства и увеличения их доступности, а также разрабатывает новый план по улучшению медицинских услуг в онкологии.

Esmu uzdevusi veselības ministram gatavot priekšlikumus, lai uzlabotu medikamentu individuālo kompensāciju kārtību - palielinot apmēru un pārskatot kritērijus. @H_AbuMeri apliecina, ka priekšlikumus iesniegs pirmdien, lai lēmumi būtu operatīvi un pacienti saņemtu palīdzību. 1/5 — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) August 16, 2024

За последний год при помощи "Ziedot.lv" на лечение онкологических заболеваний было собрано 95 пожертвований на общую сумму в 2,6 миллиона евро. При этом для десяти пациентов деньги собирали на компенсируемые государством медикаменты по другим диагнозам, сообщила на этой неделе агентству LETA представитель "Ziedot.lv" Илзе Ошане.

В нескольких случаях сбор средств проводился, когда была предоставлена максимальная индивидуальная государственная компенсация в размере 14 228,72 евро, но этого оказалось недостаточно.

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