Этим летом каждый месяц в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) за помощью обращалось около 70 детей, получивших травмы при прыжках на батутах, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевича.

Хирурги BKUS обеспокоены серьезными травмами, которые дети получили в последние месяцы, прыгая на батутах, признает Баркевича.

Например, к 15 августа за месяц помощь была оказана уже 33 детям после прыжков на батуте, и травмы были серьезными. Особенно опасны травмы позвоночника, которые могут привести к риску частичного паралича. В целом, типы травм при падениях разнообразны — ушибы, переломы, растяжения и вывихи.

Баркевича отмечает, что оборудование и правила безопасности при использовании батутов должны быть такими, чтобы возможность получения травмы была практически исключена.

"К сожалению, мы далеки от такого результата. Каждый год напоминаем о том, насколько опасно позволять детям прыгать на батутах, не соблюдая все требования безопасности", — возмущается врач.

Она подчеркивает, что необходимо проверять все — ограждения, сети, качество батутов и то, расположены ли они в безопасном месте. Важно и то, прыгает ли ребенок один.

Ранее сообщалось, что после полученного сообщения о том, что подвижный элемент объекта городской среды "Вместе у Домского собора""— "качели"— возможно, небезопасен для посетителей, во вторник было ограничено их использование.

Врач также отметила, что наибольшее количество пациентов, обратившихся в Центр неотложной медицины BKUS и сообщивших, что ребенок упал с качелей, было в июне — почти 30 случаев.

В то же время в августе до середины месяца было зарегистрировано всего несколько случаев.

Баркевича подчеркивает, что самое важное — это не количество случаев, а тяжесть травм, которые дети получают, падая с любого объекта — статического или мобильного.

"Если мы замечаем, что родители чаще упоминают определенную игровую площадку или качели, где дети получили травмы, мы связываемся с представителями СМИ, чтобы этим случаям была дана оценка. В особо тяжелых случаях мы связываемся с ответственными учреждениями", — отметила врач.

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