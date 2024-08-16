На пляжах Адажского края в последние дни наблюдались морские встречные течения, которые могут быть опасны и могут создать непредсказуемые ситуации даже для опытных пловцов, сообщает jauns.lv.

Самоуправление Адажского края призывает быть осторожными и оценивать свои способности. Жителей призывают плавать только в отведенных для этого местах, а вблизи моря присматривать и за ближними, и за детьми.

Встречные течения могут образовываться очень быстро и появляться там, где их раньше не было, поэтому особенно внимательными жители должны быть в ситуациях, когда дует сильный ветер со стороны моря. Такие течения при сильном ветре с моря возникают не на всем побережье, а на определенных участках, например, через каждые несколько километров. В Балтийском море такие течения весьма распространены, однако их точное местоположение предсказать заранее сложно.

Если вы попадете в такой поток, лучше всего выбраться из него, плывя параллельно берегу, а не прямо к нему.

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