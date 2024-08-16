Заявки на конкурс на должность директора Центра государственного языка (ЦГЯ) подали 14 кандидатов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Конкурс на должность директора центра был объявлен в связи с тем, что его нынешний руководитель Марис Балтиньш 29 сентября будет освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Балтиньш руководил центром с 2009 года.

Конкурс был объявлен 17 июля и проводится в три тура.

Кандидаты на должность должны иметь степень магистра, предпочтительно в области права, экономики, финансов или менеджмента, не менее трех лет опыта работы на руководящей должности, знание и понимание вопросов, связанных с сохранением, защитой и развитием латышского языка, понимание роли латышского языка в демократическом правовом государстве, особенно в сфере национальной безопасности и экономического развития, а также знание и понимание административного права и процедур и иметь безупречную репутацию.

Зарплата директора ЦГЯ составляет 4200 евро в месяц плюс социальные гарантии, медицинское страхование и система бонусов за результаты работы.

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