Национальные вооружённые силы (НВС) в сотрудничестве с госпредприятием Valsts nekustamie īpašumi завершили строительство почти 20-километрового участка забора на границе Латвии и России, сообщили порталу Delfi в Министерстве обороны (МО).

Оборонный сектор продолжает работу по укреплению восточной границы и внедрению противомобильных мер, инвестируя в ближайшие пять лет 303 миллиона евро в укрепление границы, отмечают в министерстве.

Финансирование, предназначенное для укрепления восточной границы, уже используется для закупки строительных материалов – бетонных блоков, противотанковых ежей, "драконьих зубов" и земляных корзин HESCO.

Произведенные материалы в настоящее время доставляются на временные склады противомобильных материально-технических средств в собственность муниципалитетов, Valsts nekustamie īpašumi, Государственной пограничной охраны, Министерства транспорта и Государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi в Лудзенском и Краславском краях, а также на частные территории в Лудзенском крае и объекты НВС.

Оказывая поддержку в строительстве забора, НВС выполняли работы по забивке столбов, установке панелей забора и колючей проволоки, а также строительству ворот для обслуживания. С 3 апреля этого года в строительстве забора на границе одновременно работали пять рабочих групп на пяти разных участках, в каждой группе было по 16 человек – четыре оператора техники и двенадцать рабочих, которые устанавливали столбы, панели забора и колючую проволоку. Дополнительно НВС обеспечивали охрану техники, материалов и базы поддержки. В выполнении этих задач еженедельно участвовали около 100 военнослужащих и земессаргов, информирует МО.

Ранее сообщалось, что 5 марта этого года Кабинет министров утвердил план, предусматривающий укрепление восточной границы Латвии и внедрение противомобильных мер. Цель плана – усиление безопасности страны, своевременное осуществление мероприятий, обеспечивающих способность Национальных вооружённых сил ограничить возможности противника легко пересекать государственную границу и быстро продвигаться внутрь Латвии.

Эта инициатива является частью более широкой Балтийской оборонительной линии, которая реализуется в соответствии с соглашением, подписанным министрами обороны Латвии, Литвы и Эстонии 19 января 2024 года.

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