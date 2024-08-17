В связи с проведением празднования 823-го дня рождения Риги в Старой Риге и ее окрестностях ограничено движение. Традиционно для движения транспортных средств закрыт участок Набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас (до Вантового моста). Зато и в субботу и воскресенье проезд в общественном транспорте Риги и парковка на муниципальных автостоянках - бесплатные. До 2 часов в ночь с субботы на воскресенье будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта на самых востребованных маршрутах.

Бесплатный проезд и автостоянки

17 и 18 августа е проезд в общественном транспорте будет бесплатным, также в ночь с 17 на 18 августа будут организованы дополнительные рейсы трамваев, троллейбусов и автобусов на самых востребованных маршрутах из центра города в районы. В эти дни можно будет также бесплатно пользоваться автостоянками, находящимися в управлении предприятия Rīgas satiksme.

В субботу и воскресенье регистрировать поездки пассажирам будет не нужно.

В ночь с 17 на 18 августа примерно до 2 часов из центра города будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта следующих маршрутов:

Трамваи NN 1, 5, 7, 11;

Троллейбусы NN 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 27;

Автобусы NN 3, 11, 18, 24, 37, 50, 51, 53 и маршрут объединяющий 12-й, 23-й и 26-й маршруты.

Подробнее о дополнительных рейсах - читайте здесь.

В субботу, 17 августа, с 18.00 автобусы NN 3, 4, 7, 8, 10, 21, 23, 25, 26, 32, 38, 39, 43, 54, 55 и 63 в направлении Пардаугавы будут останавливаться на остановке "улица Грецениеку".

Рижские муниципальные платные автостоянки, обслуживаемые "Rīgas satiksme", 17 и 18 августа можно будет использовать бесплатно, исключая подземную автостоянку на улице Кр. Валдемара 5а возле Дома Конгрессов.

Ограничения движения

С 20.00 среды, 14 августа, до 24:00 воскресенья, 18 августа, перекрыто движение транспортных средств на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

Кроме того, в указанный период времени в случае необходимости на Домской площади и на улице Пилс организуют двустороннее движение.

С 8.00 среды, 14 августа, до 20.00 воскресенья, 18 августа, запрещена остановку и стоянку транспортных средств по обеим сторонам Набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас и на прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

С 17.00 пятницы, 16 августа, до 21.00 воскресенья, 18 августа, остановку и стоянку транспортных средств запретят по обеим сторонам ул. Калькю, на участке от Набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В субботу, 17 августа, с 8:00, до 8:00 воскресенья, 18 августа, закроют зону размещения средств микромобильности на Набережной 11 ноября.

В конце недели, 17 и 18 августа, во время Праздника Риги запрещено движение электрических самокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей на Набережной 11 ноября, в Старой Риге и других местах проведения мероприятия.

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