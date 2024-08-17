Автор инициативы на Manabalss.lv и сам не ожидал такой мгновенной и мощной реакции. Теперь городской думе придется ее рассмотреть в установленном законом порядке. Что, впрочем, не означает обязательного одобрения: представители самоуправления говорят, что платные муниципальные парковки нужны — регулировать поток автомобилей. Но, так или иначе, а обсуждение очень актуальной проблемы вышло на новый уровень, отмечает Rus.Lsm.

Лиепайчанин Улдис Аксельрод, запустивший эту петицию, признался — он не ожидал такого отклика. На момент подготовки публикации, из требуемых для этого города 400 подписей — собрано свыше 1500.

К действию автора побудил "горчичник". Как-то раз незадолго до восьми вечера он встал в районе Приморского парка. Привык, что там всегда бесплатно. Но получил штраф.

"И я подумал — Лиепая ведь не настолько большой город, чтоб нужны были платные парковки, да и не решает это ничего, поток машин от этого не меняется. Полагаю, что планировщикам надо о водителях думать, и при реконструкции улиц создавать стоянки, а не ликвидировать их, как это популярно в последнее время. И в самых ключевых местах поставить ограничение времени — 2 часа. Надеюсь, что вся эта затея позволит если не решить проблему, то хотя бы обратить на нее внимание", — заявил автор инициативы.

Как пример того, что в городе можно обойтись и без платных стоянок, он привел Вентспилс.

За платные парковки в Лиепае отвечает городское SIA Liepājas autostāvvietas. Руководитель учреждения Армин Робежниекс рассказал, что всего в центре города чуть более пятисот платных мест, а в Приморском парке — 167, причем эти платные они только в туристический сезон, с 1 мая до 30 сентября. Этот год — первый, в октябре дума будет обсуждать результаты. С 1 мая этого года цены повысились, в центре час стоит теперь 70 центов вместо 50, в Приморском парке первые полчаса бесплатны, каждый следующий час — евро.

Сравнивать Лиепаю с Вентспилсом, по мнению Армина Робежниекса, некорректно — в соседнем портовом городе поток автомобилей значительно меньше, и даже во время крупных городских праздников всегда можно найти стоянку.

Инициатива об отмене платы за городские стоянки тоже будет рассмотрена — в полном соответствии с Законом о самоуправлениях, заверили в городской думе.

И еще. Улдис Аксельрод в своей инициативе упомянул, что в городе ничего не делается для увеличения числа парковочных мест. Это не так. В 2022 году рядом с Лиепайским театром был обустроен большой красивый "плац" почти на 130 мест для легковушек и автобусов, со скамейками, освещением, велоштативами и прочим. Годом ранее, когда обустраивали выход на пляж в конце улицы Роню, неподалеку, возле клуба Kursa, сделали аккуратную площадку. На площади Карлиса Зале после реконструкции тоже обустроена стоянка. А большую — бесплатную! — возле Lielais dzintars все знают: она построена одновременно с концертным залом.

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