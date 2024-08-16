"Кажется, что именно в Риге сосредоточена относительно самая большая концентрация различных целителей, а также, вероятно, всевозможных "ведьм и волшебников", — поделился результатами одного из опросов глава исследовательской компании SKDS Арнис Кактиньш.

"Год назад я решил пересмотреть вопросы, связанные с "экстрасенсорикой", то есть как обстоят дела с распространенностью различных сверхъестественных, экстрасенсорных или целительных способностей в Латвии (по крайней мере, на уровне самооценки населения, а не по мнению специалистов)", — написал Арнис Кактиньш.

Похоже, что за 11 лет картина особо не изменилась, отметил он. "Так же, как и в августе 2012 года, примерно каждый десятый (9,5%) утверждает, что в кругу его друзей и знакомых есть люди, обладающие какими-то особыми сверхъестественными и подобными способностями. Также (как и тогда) 4% заявляют, что они сами обладают такими способностями", — указал эксперт.

Кажется, что несколько чаще обладающих особыми сверхъестественными, экстрасенсорными или целительными способностями людей знают жители Курземе.

"Разные социально-демографические группы выглядят по-разному. Кажется, что именно в Риге сосредоточена относительно самая большая концентрация различных целителей, а также, вероятно, всевозможных "ведьм и волшебников"! :)", — подчеркнул Кактиньш.

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