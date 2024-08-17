Иностранцы, которые хотят получить визу в Россию, должны будут пройти личное собеседование с консульским работником. Это следует из нового постановления правительства РФ.

Собеседование будет проводиться "в целях дополнительной проверки достоверности сведений" о цели поездки и условиях пребывания в России. На беседу иностранец сможет предоставить дополнительные документы, подтверждающих цель получения визы.

Судя по тексту документа, на электронные визы это нововведение распространяться не будет.

В Россию без визы могут въезжать граждане примерно 70 стран мира — в основном, это государства бывшего СССР, страны Латинской Америки и юга Африки.

Получить электронную визу с августа 2023 года могут жители 55 стран (в том числе государств ЕС, включая Латвию, Китая, Индии, Турции, Японии). Как сообщал МИД РФ, за первый год такой возможностью воспользовались 450 тысяч человек, почти половина из которых — граждане Китая.

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