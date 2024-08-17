Два вечера, в честь дня рождения Риги, Парк Победы переживает волшебные преобразования, превращаясь в сад света. В пятницу, 16 августа, здесь можно было полюбоваться на огненные инсталляции. В субботу, 17 августа, вечером - повторное шоу.

Группа французских художников "Cie Carabosse" создает инсталляции живого огня на территории парка. В пятницу и субботу поздним вечером, с наступлением темноты, они приглашают всех окунуться в силу и волшебство огня, пройдя через пылающие ворота, наблюдая за сотнями огоньков.

Созданный "Cie Carabosse" сад света из живого огня в Парке Победы засияет в субботу вечером и будет доступен для просмотра с 22.00 до 01.00.

Компания "Cie Carabosse" завоевала признание по всему миру своими инсталляциями живого огня, способными преобразить самые разные места — от Стоунхенджа в Англии и впечатляющего акведука Pont du Gard на юге Франции до Вьетнама и Австралии.

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