C 22.30 субботы, 17 августа, и до 1.30 воскресенья, 18 августа, будут введены существенные ограничения движения в Риге на улице Краста и на набережной Генерала Радзиньша.

В субботу, 17 августа, в столице пройдет Рижский ночной заезд, во время которого движение будет закрыто,

сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Движение будет закрыто на участке улицы Краста от улицы Огрес до Островного моста, на участке улицы Краста от улицы Езусбазницас до улицы Огрес, на набережной Генерала Радзиньша в направлении улицы Краста, на съезде с Островного моста на улицу Краста в направлении улицы Огрес, на съезде с Южного моста на улицу Краста.

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