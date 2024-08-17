Собаки в движущемся автомобиле должны быть всегда пристегнуты и находиться в специальных сумках или переносках, предусматривают действующие с июля правила. Это необходимо для безопасности животных и самих водителей, заявил в интервью передаче Ķepa uz sirds ("Лапа на сердце") на Латвийском радио руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс. Об этом сообщает LSM.lv.

До сих пор собаки часто находились в машинах где попало - одна в клетке в багажнике, другая пристегнута к сиденью, третья сидит на коленях у хозяина или свободно перемещается по салону. Однако в июле вступили в силу новые правила, определяющие обязательные требования для перевозки животных: питомец должен находиться в сумке, контейнере или клетке, которые необходимо пристегнуть ремнем так, чтобы удержать их на сиденье. Можно использовать и шлейку и поместить собаку в багажник или клетку в багажнике, либо в специальный прицеп для животных.

Ванкс рассказал, что сам является хозяином трех маленьких собак, каждая из них в путешествиях в автомобиле помещается в сумку и надежно пристегивается.

"Эти маленькие собачки… На дороге их можно увидеть на коленях у водителя. Идея в том, что она маленькая и легкая, я его удержу, если что, но нужно помнить несколько вещей. Во-первых, физика есть физика, и если произошел удар и внезапная остановка, то вес собаки увеличивается во много раз, и часто при столкновении физически невозможно удержать даже маленькую собаку на руках. Во-вторых, если происходит столкновение могут сработать подушки безопасности на передних сиденьях. Что произойдет с маленькой собакой? Она с огромной силой впечатывается в грудь хозяина ", - пояснил Ванкс.

Также были случаи, когда маленькая собака соскальзывала с колен хозяина и падала к педалям, не давая хозяино успешно затормозить машину.

"Как хозяин собаки, я знаю, что собакам может нравиться или не нравиться находиться в машине, конечно, это зависит от того, как с собакой разговаривают, как она обучена или приручена, но зачастую лучше выбрать безопасность, чем удобство", - подчеркнул Ванкс.

Даже если собака крупная и ее не держат на коленях, а просто не пристегивают в салоне автомобиля, это может быть опасно, поскольку при столкновении или ударе все в машине летит вперед - в лобовое стекло.

"Речь не только о резком торможении. Если собака находится на заднем сиденье или в багажном отделении без разделительной сетки, не позволяющей ей улететь дальше, она все равно может пострадать, поскольку в автомобиле есть различные предметы, о которые она может удариться, зацепиться, застрять и так далее. Это одно, но самое страшное - это внезапная остановка", - пояснил Ванкс.

Независимо от того, где находится собака - на переднем или заднем сиденье, - результат внезапной остановки будет одинаковым: она, скорее всего, полетит по воздуху и врежется в лобовое стекло автомобиля или, возможно, в затылок водителя.

Даже если аварии не произошло, непристегнутая собака в машине может получить различные травмы, подчеркнула кинолог и заводчик собак породы акита Лайла Скроделе.

"Собака может растянуть лапы, повредить одну из костей в лапах, вывихнуть пальцы, но для собак это самый важный инструмент в их жизни - лапы и подушечки пальцев. Это очень важно", - отметила Скроделе.

Неважно, какую именно систему безопасности выбирает хозяин, главное, чтобы собака была зафиксирована, подчеркнула Скроделе.

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