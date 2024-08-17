Государство должно договориться с самоуправлениями о справедливом распределении налоговых поступлений, чтобы в каждом крае и городе можно было обеспечить людям необходимые социальные и медицинские услуги, образовательные возможности, спортивные и культурные мероприятия, а также развивать инфраструктуру, включая дорожную сеть, заявили представители коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) агентству LETA.

Представители партии отмечают, что в рамках обсуждений бюджета на 2025 год СЗК будет настаивать на стабилизации финансового положения самоуправлений, чтобы местные власти могли выполнять возложенные на них функции, а жители по всей Латвии могли получать необходимые ежедневные услуги.

Руководитель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис указывает на необходимость заключения нового социального договора между государством и самоуправлениями о пропорциях перераспределения общих собранных налогов, то есть о том, какая часть доходов остается в государственной казне и какая направляется местным властям.

Он подчеркивает, что государство отвечает за многие важные сферы, включая оборону, здравоохранение, внутреннюю безопасность и другие, но самоуправления, находясь ближе к жителям, обеспечивают их повседневные потребности. Нередко несделанная дорога возле дома или до административного центра для людей важнее, чем государственные проекты, такие как Rail Baltic, отмечает Рокпелнис.

Представители СЗК указывают, что в предыдущих налоговых реформах было достигнуто соглашение, по которому самоуправлениям выделялось 19,6% от общего объема налоговых поступлений, однако в настоящее время эта пропорция достигла исторически низкого уровня — 16,2%, что создает трудности для многих местных властей в выполнении возложенных на них функций, а жителям, особенно в регионах, грозит ухудшение качества жизни.

Представители партии делают вывод, что ситуация в регионах сейчас не внушает оптимизма — на самоуправления негативно повлияли сильные дожди, а также бедность, являющаяся результатом непродуманной финансовой модели. По мнению СЗК, эту ситуацию необходимо срочно исправить.

СЗК в ходе обсуждений бюджета на 2025 год будет настаивать на обеспечении стабильного и достаточного базового финансирования для самоуправлений, одновременно подчеркивая необходимость предусмотреть дополнительное финансирование для инвестиций в регионах.

Напомним, что на минувшей неделе представитель СЗК - мэр Юрмалы Рита Строде - уже заявила: город может справиться финансово с последствиями июльской бури, но то только, если муниципалитет будет освобожден от взноса в Фонд выравнивания самоуправлений.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !