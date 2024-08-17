Во время работ по реконструкции площади Независимости и прилегающей территории на улице Бривибас в Огре, под слоем асфальта была обнаружена историческая брусчатка, сообщили в самоуправлении агентству LETA.

О находке исторической мостовой также проинформировано Национальное управление культурного наследия.

Самоуправление сообщило, что обнаруженная историческая брусчатка будет интегрирована в новый проект — создание площади Независимости. Обнаруженный фрагмент брусчатки будет объединен с новой мостовой, и каждый мог увидеть и получить доступ к этому свидетельству истории.

Как сообщалось ранее, в ходе реконструкции участка улицы Бривибас от улицы Сколас до улицы Ригас будет проведено обновление дорожного покрытия, строительство велодорожек и тротуаров, обустройство и модернизация сетей водоснабжения, канализации, ливневой канализации и электроснабжения, а также озеленение и благоустройство территории. Также планируется создание ансамбля цифровых фонтанов как скульптурной композиции, которая будет отражать важнейшие этапы восстановления независимости Латвии с 1918 года до наших дней через призму региона.

Самоуправление заключило договор на реализацию этих работ с SIA "Newcom Construction" в декабре прошлого года на сумму 1,49 миллиона евро. Подрядчик был выбран по результатам конкурса, объявленного самоуправлением.

Площадь Независимости расположена рядом с бывшим Народным домом Огре, который планируется реконструировать под Музыкальный театр. На данной территории необходимы серьёзные работы по реконструкции и благоустройству участков улиц Ригас и Бривибас.

Под реализацию проекта планируется взять долгосрочный заём до 1 500 000 евро из Государственной казны, а также предусмотреть необходимое софинансирование в бюджете самоуправления: до 18 530 евро в бюджете 2023 года и до 510 108 евро в бюджете 2024 года.

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