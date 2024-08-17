За последние десять лет Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) получило более 5 000 заявлений от лиц, ищущих убежище.
После оценки документов и индивидуальной ситуации только 24% всех заявителей получили статус международной защиты.
Центры размещения просителей убежища в Муцениеки и Лиепне - это подведомственные УДГМ учреждения, где просители убежища, не имеющие достаточных средств на момент рассмотрения их ходатайства, могут жить в условиях, отвечающих человеческому достоинству и основным потребностям.
Просители убежища имеют право на базовое медицинское обслуживание, на получение необходимой информации о процессе предоставления убежища и на обжалование негативных решений государства, касающихся их статуса правовой защиты.
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