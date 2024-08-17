Государственная полиция Латвии рассматривала дело латвийского шахматиста Андрея Стребкова по заявлению Международной шахматной федерации (FIDE) о препятствовании работе, а не о рассылке писем с порнографическим содержанием спортсменкам. Об этом сообщила агентству LETA Госполиция.

В полицию поступило заявление от FIDE о препятствовании работе федерации. В связи с этим заявлением в октябре 2021 года Государственная полиция возбудила уголовный процесс о хулиганстве. В ходе расследования не было обнаружено информации, указывающей на совершение преступления в отношении несовершеннолетних, и в январе 2023 года уголовный процесс был закрыт за отсутствием состава преступления.

Был выделен процесс об административном правонарушении за мелкое хулиганство, и было принято решение наложить на Стребкова денежный штраф.

Как отметила заместитель председателя правления FIDE Дана Рейзниеце-Озола, она от имени FIDE написала заявление в Государственную полицию, так как получившие письма игроки были иностранками с ограниченными возможностями давать показания и поддерживать процесс.

"Поэтому, чтобы был состав, мы указали и на препятствование работе федерации и подрыв её репутации", — подчеркнула Рейзниеце-Озола, добавив, что турнир "Grand Swiss", во время которого шахматисткам отправлялись письма, является официальным турниром цикла чемпионата мира FIDE.

По словам Рейзниеце-Озолы, заявление касалось отправки писем порнографического характера, и она лично передала эти письма в полицию.

В случае, если кто-то пострадал от возможного преступления, Госполиция призывает подавать заявление.

Как сообщалось ранее, FIDE дисквалифицировала Стребкова на пять лет за серьёзные нарушения Кодекса этики. 43-летний международный мастер (IM) Стребков получил дисквалификацию за отправку непристойных писем, в том числе с порнографическим содержанием, и использованных презервативов шахматисткам.

FIDE заявила, что решение было принято после расследований интернет-платформы "Медуза" и латвийской полиции, которые подтвердили, что отправителем писем был именно Стребков.

По данным FIDE, расследование полиции в Латвии привело к уголовному делу, в котором было установлено, что действия Стребкова не подпадают под уголовное наказание по латвийскому законодательству. Однако Этическая комиссия FIDE пришла к выводу, что Стребков нарушил несколько положений Кодекса этики и дисциплинарных дел, связанных с человеческим достоинством, этичным поведением и социальным взаимодействием.

Этическая комиссия утверждает, что Стребков на протяжении последних десяти лет преследовал женщин-шахматисток. Выяснилось, что десятки девушек, некоторым из которых были всего 14 лет, получали непристойные письма с порнографическими материалами и использованными презервативами, отправленные на их домашние адреса, в клубы, университеты и в места проведения турниров. Кроме того, Стребков много лет публиковал оскорбительные высказывания о женщинах на различных интернет-платформах, что помогло его идентифицировать.

Стребков в своем ответе утверждал, что только по одному случаю (в 2021 году) можно было подать жалобу, так как остальные письма "не имеют никакого отношения к шахматным соревнованиям" или к шахматам. Он также утверждал, что письма не касаются FIDE или национальных шахматных федераций и их деятельности. По его мнению, FIDE не имеет юрисдикции в этих делах.

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