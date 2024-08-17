Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) отозвала из продажи чай из лепестков каркаде египетского и нигерийского происхождения из-за превышенного допустимого уровня пирролизидиновых алкалоидов, следует из информации, опубликованной PVD.

В связи с этим распространение продукции приостановлено, и из продажи отозван чай из лепестков каркаде в 100-граммовых упаковках с номером партии "L006" и сроком годности до декабря 2025 года.