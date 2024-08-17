Fоtо: Shutterstock

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) отозвала из продажи чай из лепестков каркаде египетского и нигерийского происхождения из-за превышенного допустимого уровня пирролизидиновых алкалоидов, следует из информации, опубликованной PVD.

PVD обнаружила превышение допустимого уровня пирролизидиновых алкалоидов в результате лабораторной проверки продукта.

В связи с этим распространение продукции приостановлено, и из продажи отозван чай из лепестков каркаде в 100-граммовых упаковках с номером партии "L006" и сроком годности до декабря 2025 года.

PVD разместила уведомление о нарушении в системе быстрого оповещения Европейской комиссии (ЕК).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь