Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) отозвала из продажи чай из лепестков каркаде египетского и нигерийского происхождения из-за превышенного допустимого уровня пирролизидиновых алкалоидов, следует из информации, опубликованной PVD.
PVD обнаружила превышение допустимого уровня пирролизидиновых алкалоидов в результате лабораторной проверки продукта.
В связи с этим распространение продукции приостановлено, и из продажи отозван чай из лепестков каркаде в 100-граммовых упаковках с номером партии "L006" и сроком годности до декабря 2025 года.
PVD разместила уведомление о нарушении в системе быстрого оповещения Европейской комиссии (ЕК).
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