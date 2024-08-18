Онкологические пациенты Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) на этой неделе столкнулись с ситуацией: они являются на химиотерапию, а им сообщают, что нет лекарств, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Отозвавшись на призыв премьер-министра Латвии к обществу бороться за права онкобольных, одна женщина в интернете поделилась опытом, полученным, когда привела мать подруги на химиотерапию, пишет LSM.lv.

"Через десять минут мама звонит: можно ехать домой, потому что нет лекарств. Будут только после 26 августа. Как больница могла не знать, что для пациента, который приедет завтра, не будет этих лекарств?! Хорошо, мы из Рижского региона, но точно так же человек мог приехать из Прейли, Мадоны или Талси", — сообщила женщина.

Скольким пациентам пришлось отложить прием, в Восточной больнице не смогли сказать, но признали, что проблемы с поставками лекарств случаются все чаще. Сейчас онкологические больные снова могут получать химиотерапию.

Глава Аптечной службы RAKUS Лайла Эглите не скрывает, что подобные случаи влияют на психологическое состояние пациента: "Мы понимаем, что есть онкологическое заболевание, человек приходит на терапию, которая сама по себе неприятна, тяжела физически и эмоционально, а если говорят — сегодня не будет. Мы однозначно понимаем, что это плохо".

В рижской Восточнной больнице пояснили, что причина — проблемы с поставками. Есть медикаменты, проблемы с которыми тянутся с ноября.

Договоры о поставках лекарств заключает Национальная служба здравоохранения (НСЗ). Больница может приобрести нужные медикаменты у альтернативного поставщика, а НСЗ потом компенсирует расходы. Сама Служба здравоохранения этого сделать не может.

"Служба дает разрешение лечебному учреждению. Об этом проинформирована и Восточная больница и другие медучреждения, которые предоставляют эту услугу и которым нужен конкретный медикамент", — сообщила представитель НСЗ Синтия Кайиня.

После огласки в социальных сетях решение в рижской больнице нашли за пару дней. При этом в больнице поясняют, что не всегда есть возможность очень оперативно оповестить всех пациентов.

"Медикамент доставили от другого поставщика. Нам также помогают коллеги из других больниц. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы находить решения. Но в ситуации, когда медикамент не доставлен во второй половине дня, мы не всегда можем быстро оповестить лечебные отделения, чтобы они могли связаться с пациентами и перенести дату химиотерапии", — сказала Л. Эглите из Аптечной службы RAKUS.

В Госслужбе лекарств Латвийскому телевидению сообщили, что в конкретном случае были выданы разрешения другим предприятиям, чтобы медикаменты можно было поставить и чтобы не страдали пациенты.

При этом лекарств нередко не хватает не только в Латвии, но по всей Европе.

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