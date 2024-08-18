Латвийская продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила в составе пищевой добавки "Сироп исландского лишайника" украинского производства несанкционированный консервант - бензойная кислота, сообщает агентство LETA.
Продовольственно-ветеринарная служба выявила несанкционированный консервант при лабораторном контроле продукта. Служба разместила уведомление о своих выводах в Системе быстрого оповещения Еврокомиссии.
В связи с этим в Латвии прекращено распространение и снята с продажи пищевая добавка "Сироп исландского лишайника" украинского производства в упаковках по 100 миллилитров с номером партии "02/07.02.2027", рекомендуемый срок годности которой – 7 февраля 2027 года.
Продовольственно-ветеринарная служба - государственное административное учреждение, подведомственное Министерству сельского хозяйства, которое ведет госнадзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.